Порошенко заявил о намерении разорвать последние связи с «Российской империей»
24 августа 2018, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]
В День независимости Украины президент Украины Пётр Порошенко намерен разорвать последний узел, который связывает страну с «Российской империей».
«Мы разрываем все узы, которые связывают нас с Российской империей и Советским Союзом», — заявил Порошенко. По словам украинского лидера, главная задача заключается в том, чтобы сделать независимость Украины необратимой, передаёт RT. Он также заявил, что Киеву необходимо разорвать связи и с российской православной церковью.
«Не может быть свободным тело, когда душа в плену, — сказал президент. Мы полны решительности положить конец этому противоприродному и неканоническому пребыванию значительной части нашего православного общества в зависимости от российской церкви».
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