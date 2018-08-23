США потратили 3,2 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что на строительство стены на границе с Мексикой Вашингтон уже потратил 3.2 млрд долларов. Он отметил, что для ускорения процесса требуются еще 5 миллиардов.

Об этом президент США рассказал в интервью телеканалу Fox News. Как отмечается, стена необходима Соединенным штатам для решения проблем нелегальной миграции.

Трамп подчеркнул, что его инициативы по строительству стены на южной границе раз от раза наталкиваются на противодействие со стороны представителей Демократической партии США.

Американский президент признался, что хотел бы, чтобы строительство стены шло быстрее, но, по его словам, "очень тяжело иметь дело с демократами".