Украина запретила ввозить в страну девять книг из России

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну еще девяти книг из России. Украинские власти в 2017 году приняли закон, запретив доступ на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

С учетом новых девяти еперь запрещены 193 книги. Перечень пополнился пятью книгами Алексея Шляхторова, в том чсиле «Без Крыма России не быть! «Место силы» всей Русской Земли», «Золотая Русь. Почему Россия не Украина?», произведением Олега Ракитянского «Украинская чума. История противостояния и вооруженной борьбы советской администрации с украинским националистическим движением на территории Западной Украины в 1945–1955 годах», Николая Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма», Бориса Евсеева «Казненный колокол», Бориса Максименко и Дмитрия Зубова «Диалог с грядущим русским царем», сообщает «112.Украина».