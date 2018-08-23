Украина запретила ввозить в страну девять книг из России
23 августа 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну еще девяти книг из России. Украинские власти в 2017 году приняли закон, запретив доступ на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.
С учетом новых девяти еперь запрещены 193 книги. Перечень пополнился пятью книгами Алексея Шляхторова, в том чсиле «Без Крыма России не быть! «Место силы» всей Русской Земли», «Золотая Русь. Почему Россия не Украина?», произведением Олега Ракитянского «Украинская чума. История противостояния и вооруженной борьбы советской администрации с украинским националистическим движением на территории Западной Украины в 1945–1955 годах», Николая Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма», Бориса Евсеева «Казненный колокол», Бориса Максименко и Дмитрия Зубова «Диалог с грядущим русским царем», сообщает «112.Украина».
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