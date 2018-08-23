Народная милиция ЛНР успешно отразила атаку Вооруженных сил Украины под селом Желобок. Детали этого боестолкновения раскрыл спикер ополченцев Андрей Марочко.

По словам представителя армии самопровозглашенного государства, военные 53-й бригады ВСУ перешли в наступление на позиции защитников Донбасса сегодня утром. Бойцы ЛНР открыли ответный огонь, разбив атаковавших и заставив их отступить. Согласно данным Марочко, которого процитировал сайт «Русская весна», противник потерял убитыми трех человек, еще не менее четырех силовиков получили в результате вооруженного столкновения ранения.

Конфликт между украинской армией и ополченцами Донбасса продолжается пятый год. Ранее в блогосфере процитировали российского эксперта Дениса Денисова, который заявил, что, несмотря на трудности, связанные с боевыми действиями, непризнанная ДНР выигрывает «экономическую битву» с Киевом.