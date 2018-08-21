Эксперт объяснил введение санкций США против российских граждан и компаний

«Это борьба за электорат»: политолог-американист Дмитрий Михеев прокомментировал введение Министерством финансов США санкций против ряда российских граждан, компаний и судов.

«Эти санкции определяет внутриполитическая война, которая сейчас происходит в США. Глубинное государство и секретные службы считают, что Россия может повлиять на выборы. Они запугивают электорат «российским вмешательством», чтобы он и не вздумал проголосовать за республиканцев», - заявил Дмитрий Михеев.

По мнению эксперта, вслед за новыми санкциями со стороны США могут последовать и различного рода провокации, подобные делу арестованной в США гражданки РФ Марии Бутиной.

«Речь идет не только о промежуточных выборах. Если большинство перейдет к демократам, Трампа ожидает не просто импичмент. Ему в этом случае угрожает настоящее тюремное заключение. Борьба идет острая. Они не гнушаются никакими методами», - приводит RT мнение политолога.