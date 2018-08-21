В Совфеде прокомментировали «санкционную вакханалию» США
21 августа 2018, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал введенные Минфином США санкции против ряда российских граждан, компаний и судов.
«Ранее Трамп заявлял, что готов пересмотреть санкции, если Россия исправит свое поведение на Украине и начнет взаимодействовать с США в Сирии. Теперь пришло сообщение, что введены новые санкции. Предлоги всегда меняются. Тут дело не в причинах, а в общей политике. Пытаясь диктовать свои условия, США ссорятся со всем миром», - заявил сенатор.
«Эта санкционная вакханалия будет продолжаться до выборов в конгресс США. Они что, третейский суд, что определяют, правильно или неправильно себя ведет другое государство? Рано или поздно американцы поймут свою стратегическую ошибку: нельзя диктовать всем странам свои условия, тем более России», - приводит мнение сенатора RT.
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