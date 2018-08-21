Киевский чиновник спрогнозировал восстание на Украине после выборов президента

После выборов президента на Украине может начаться восстание, заявил киевский чиновник Георгий Тука. По его словам, такой сценарий является «наихудшим» для его страны.

Тука, занимающий в правительстве соседнего государства должность замминистра по делам беженцев, полагает, что вероятный бунт спровоцируют региональные власти. На следующий день после оглашения победителя выборов, которые должны состояться 31 марта 2019 года, сразу несколько областных Советов могут объявить о непризнании итогов голосования, отметил чиновник. В случае начала волнений они будут поддержаны «заграничными друзьями» Киева, процитировало Георгия Туку интернет-издание politros.com.

Ранее сообщалось, что американские СМИ спрогнозировали скорое наступление на Украине финансового хаоса из-за дефицита государственного бюджета.