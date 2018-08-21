//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Бузова едва не столкнулась с бывшим мужем и его супругой в одном из ресторанов
- "В ожидании чуда": поклонники Летучей обсуждают ее беременность
- Еще одна телеведущая осмелилась показать свое фото без макияжа
- Сергей Жуков выписывается из больницы и ждет возвращения с каникул детей
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Мусульмане всего мира во вторник празднуют Курбан-байрам
21 августа 2018, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 21 августа, мусульмане всего мира начали праздновать Курбан-байрам. Данный день отмечается в память о жертве, которую, согласно преданию, готов был принести пророк Ибрагим.
Кроме того, Курбан-байрам также является днем окончания хаджа — паломничества в Мекку и Медину, которое рекомендуется совершить каждому мусульманину.
Как сообщает сегодня "Россия 24", в московской Соборной мечети намаз провел духовный лидер мусульман России Равиль Гайнутдин. Отметим, что в Москве из-за мероприятий на время будет перекрыт вход на кольцевую линию станции метро "Проспект мира".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//В мире
Глава МИД Британии: Агрессивное поведение России подрывает международный порядок
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Причины превосходства российской армии над войсками США озвучили в сети
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Кустурица заявил, что не опасается приезжать в Крым из-за санкций
//Спорт
Евгения Медведева кардинально изменила имидж после переезда в Канаду
Бузова едва не столкнулась с бывшим мужем и его супругой в одном из ресторанов
//Новости партнеров
//Политика
Эксперт прокомментировал слова Трампа об условиях отмены санкций с России
//Общество
Стало известно, сколько будет стоить самый дешевый букет к 1 сентября
//Наука
Ученые выяснили, почему жара и дожди на Земле стали практически "бесконечными"
//В мире
Пострадавший от отравления в Эймсбери мужчина вновь госпитализирован
//Новости СМИ2
//В мире
//Культура
//В мире
Политтехнолог разоблачил ложь властей Украины о туристах в Крыму
//Новости Redtram
//В мире
Прокурор предлагает вернуть Януковича на Украину при помощи спецназа
//Общество
Станция метро «Проспект мира»-кольцевая 21 августа утром закроется на вход
//Спорт
//Общество
Мантуров сообщил, что Россия не собирается строить свои вертолетоносцы
//В мире
В Швейцарии скончался создатель первых в мире наручных кварцевых часов
//Общество
Сергей Жуков выписывается из больницы и ждет возвращения с каникул детей
//Общество
Турчак предложил направить на выплату пенсий все изъятые у взяточников деньги
//Спорт
//В мире