Мусульмане всего мира во вторник празднуют Курбан-байрам

Утром во вторник, 21 августа, мусульмане всего мира начали праздновать Курбан-байрам. Данный день отмечается в память о жертве, которую, согласно преданию, готов был принести пророк Ибрагим.

Кроме того, Курбан-байрам также является днем окончания хаджа — паломничества в Мекку и Медину, которое рекомендуется совершить каждому мусульманину.

Как сообщает сегодня "Россия 24", в московской Соборной мечети намаз провел духовный лидер мусульман России Равиль Гайнутдин. Отметим, что в Москве из-за мероприятий на время будет перекрыт вход на кольцевую линию станции метро "Проспект мира".