В Швейцарии скончался создатель первых в мире наручных кварцевых часов

Рене Ле Культр, легендарный создатель первых в мире наручных кварцевых часов, умер в Швейцарии спустя две недели после своего 100-летнего юбилея. Об этом сообщило французское издание Arcinfo.

Идея создания наручных кварцевых часов пришла Рене Ле Культру в 1957 году. Спустя 10 лет (в 67-м году) свет увидел первый в мире прототип, получивший название Beta 1.

"Принцип работы часов с кварцевой системой был известен давно. У меня просто появилась идея добавить микроэлектроники, чтобы перенести его в часы, которые можно носить на запястье", - рассказывал Ле Культр.

Ле Культр являлся одним из основателей Швейцарского центра электроники и микротехники, а также ведущей фигурой в Федерации швейцарских часовых мастеров.