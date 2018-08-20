Трамп считает Бреннана худшим главой ЦРУ в истории США‍

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter заявил, что Джон Бреннан является худшим главой Центрального разведывательного управления за всю историю ведомства. Трамп заблокировал экс-главе ЦРУ доступ к секретной информации

Американский лидер выразил убеждение, что экс-директор ЦРУ не обратится в суд из-за отзыва у него доступа к государственным документам бюро, однако, по его мнению, это было бы кстати.

По словам главы США, в случае, если "худший директор ЦРУ в истории страны" обратится с иском в соответствующие инстанции, это даст возможность получить доступ ко всем его письмам и записям.

В свою очередь, как полагает Трамп, документация Бреннана докажет его непрофессионализм, а также непосредственное участие в "охоте на ведьм Мюллера".