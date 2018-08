Трамп считает Бреннана худшим главой ЦРУ в истории США‍

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter заявил, что Джон Бреннан является худшим главой Центрального разведывательного управления за всю историю ведомства. Трамп заблокировал экс-главе ЦРУ доступ к секретной информации

Американский лидер выразил убеждение, что экс-директор ЦРУ не обратится в суд из-за отзыва у него доступа к государственным документам бюро, однако, по его мнению, это было бы кстати.

По словам главы США, в случае, если "худший директор ЦРУ в истории страны" обратится с иском в соответствующие инстанции, это даст возможность получить доступ ко всем его письмам и записям.

В свою очередь, как полагает Трамп, документация Бреннана докажет его непрофессионализм, а также непосредственное участие в "охоте на ведьм Мюллера".

I hope John Brennan, the worst CIA Director in our country’s history, brings a lawsuit. It will then be very easy to get all of his records, texts, emails and documents to show not only the poor job he did, but how he was involved with the Mueller Rigged Witch Hunt. He won’t sue!