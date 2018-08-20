//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- "В ожидании чуда": поклонники Летучей обсуждают ее беременность
- Еще одна телеведущая осмелилась показать свое фото без макияжа
- Сергей Жуков выписывается из больницы и ждет возвращения с каникул детей
- Видео: Стас Костюшкин поделился секретом вечной молодости
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Трамп считает Бреннана худшим главой ЦРУ в истории США
20 августа 2018, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter заявил, что Джон Бреннан является худшим главой Центрального разведывательного управления за всю историю ведомства.
Американский лидер выразил убеждение, что экс-директор ЦРУ не обратится в суд из-за отзыва у него доступа к государственным документам бюро, однако, по его мнению, это было бы кстати.
По словам главы США, в случае, если "худший директор ЦРУ в истории страны" обратится с иском в соответствующие инстанции, это даст возможность получить доступ ко всем его письмам и записям.
В свою очередь, как полагает Трамп, документация Бреннана докажет его непрофессионализм, а также непосредственное участие в "охоте на ведьм Мюллера".
I hope John Brennan, the worst CIA Director in our country’s history, brings a lawsuit. It will then be very easy to get all of his records, texts, emails and documents to show not only the poor job he did, but how he was involved with the Mueller Rigged Witch Hunt. He won’t sue!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2018 г.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Причины превосходства российской армии над войсками США озвучили в сети
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
За последние два года средний чек покупок россиян в магазинах достиг минимума
//Спорт
Евгения Медведева кардинально изменила имидж после переезда в Канаду
//Общество
//Новости партнеров
"В ожидании чуда": поклонники Летучей обсуждают ее беременность
//Спорт
//Политика
Турция намерена объединиться с Россией в ВТО по иску против США
//Общество
Дело возбуждено по факту гибели ребенка в запертой машине в Ступино
//Новости СМИ2
//Общество
Вдова Ельцина ответила на слова о попытке президента сбежать в дни путча 1991 г
Еще одна телеведущая осмелилась показать свое фото без макияжа
//В мире
//Новости Redtram
//Армия
Видео: «Калашников» представил новый автомат АК-308 под патрон НАТО
//Общество
В Подмосковье мать закрыла сына в автомобиле на час, малыш погиб
//Общество
На свадьбе главы МИД Австрии выступали артисты ансамбля "Россия"
//Общество
Участники нападений на полицейских в Чечне - несовершеннолетние от 11 до 17 лет
//Политика
//В мире
Порошенко 24 августа в День независимости Украины примет военный парад в Киеве
//Культура
//Политика
Олимпийская чемпионка, экс-депутат сравнила жизнь в России и США
//В мире
Очевидцы сняли на видео, как в Киеве ЗРК "Бук" въехал в бизнес-центр
Любовь Толкалина напомнила, какой должна быть идеальная женщина
//Культура
Арсений Гончуков о съемке тигров: «Ты охотишься за кадром, а кадр – за тобой»
//В мире
Ополченцы ДНР разоблачили «небылицы» Киева об обострении конфликта в Донбассе
//Общество
Кадыров высказался о ситуации в Чечне после нападения на сотрудников полиции
//В мире
Опубликовано предсказание «гостя из будущего» об итоге войны между Россией и США