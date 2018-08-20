Порошенко 24 августа в День независимости Украины примет военный парад в Киеве
20 августа 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский президент Пётр Порошенко 24 августа, в День независимости Украины, примет военный парад в Киеве. Такое объявление сделала пресс-служба Порошенко. Парад по случаю Дня независимости Украины начнется в ближайшую пятницу в Киеве в 10:00.
Ранее Порошенко поручил законодательно закрепить новое воинское приветствие, вместо военного приветствия в ВСУ советского образца: «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю!». Новое приветствие уже будет использоваться во время парада 24 августа.
18 августа в Киеве прошла первая репетиция парада. По словам очевидцев, завершила она не очень успешно. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук", возвращавшийся с репетиции, въехал в здание бизнес-центра.
Ранее сообщалось, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон приедет на военный парад в Киеве.
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