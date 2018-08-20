Опубликовано предсказание «гостя из будущего» об итоге войны между Россией и США

Общественность Соединенных Штатов обсуждает предсказание на ближайшие десятилетия, которые сделал мужчина, называющий себя путешественником во времени. Об этом говорится в заметке, опубликованной СМИ.

Американец, пожелавший остаться неизвестным «в целях безопасности», заявил, что прибыл из 2080-х годов, пишет сайт vistanews.ru. По словам мужчины, к этому моменту на Земле из-за глобального потепления исчезнет почти половина представителей животного мира, а число людей сократится до 5 млрд.

Кроме того, «гость из будущего» поведал о конфликте между Россией и США, который якобы произойдет в XXI столетии. Согласно утверждению «путешественника во времени» в ходе войны не будет применено оружие массового поражения, однако пострадают обе стороны. По итогам противостояния на месте РФ и Штатов возникнут новые государства, заявил американец. По его словам, Китай, который к началу 2030-х станет доминирующей силой на планете, предпочтет в эту конфронтацию не вмешиваться.