Опубликовано предсказание «гостя из будущего» об итоге войны между Россией и США
20 августа 2018, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Общественность Соединенных Штатов обсуждает предсказание на ближайшие десятилетия, которые сделал мужчина, называющий себя путешественником во времени. Об этом говорится в заметке, опубликованной СМИ.
Американец, пожелавший остаться неизвестным «в целях безопасности», заявил, что прибыл из 2080-х годов, пишет сайт vistanews.ru. По словам мужчины, к этому моменту на Земле из-за глобального потепления исчезнет почти половина представителей животного мира, а число людей сократится до 5 млрд.
Кроме того, «гость из будущего» поведал о конфликте между Россией и США, который якобы произойдет в XXI столетии. Согласно утверждению «путешественника во времени» в ходе войны не будет применено оружие массового поражения, однако пострадают обе стороны. По итогам противостояния на месте РФ и Штатов возникнут новые государства, заявил американец. По его словам, Китай, который к началу 2030-х станет доминирующей силой на планете, предпочтет в эту конфронтацию не вмешиваться.
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