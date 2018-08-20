Названы опасные для РФ последствия вероятного решения Украины по Азовскому морю

Названы опасные для Российской Федерации последствия вероятного признания Украиной Азовского моря международным. Угрозы, которые несет данный шаг Москве, перечислены в материале, опубликованном в блогосфере.

С соответствующей инициативой в Киеве выступили ранее в текущем месяце. На Украине полагают, что Азовское море нельзя считать внутренним, поскольку, помимо бывшей советской республики и России, к нему имеют выход еще несколько стран.

Автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» отмечает, что признание Азова международным водным объектом приведет к ряду опасных для РФ последствий. Так, в случае реализации такого сценария в море без одобрения Москвы смогут заходить американские военные корабли. В том числе для того, чтобы посещать контролируемый украинскими властями город Мариуполь.

Также на Азове появятся рыбаки из Турции и других стран. При этом России придется тратить средства на создание пограничной зоны и делить шельф с соседями.