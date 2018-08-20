В итальянской Генуе резко приостановили работы неподалеку от обрушившегося автомобильного моста. Согласно последней информации, подобное решение было принято из-за "настораживающих звуков".

В местной пожарной службе отметили, что со стороны конструкций, которые выстояли после обрушения, внезапно начали доноситься потрескивания, скрипы и прочие странные звуки, передает РИА "Новости". В настоящий момент специалисты пытаются выяснить, что происходит в так называемой "красной зоне".

Напомним, трагедия, в ходе которой погибли 43 человека, произошла в Генуе в минувший вторник. Вместе с рухнувшим мостом упали более 30 автомобилей.