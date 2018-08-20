Эксперт: Страны Евросоюза не смогут повлиять на решение США по Ирану

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова прокомментировала заявления главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который ранее говорил, что решение Тегерана заключить сделку по атому могло быть ошибочным.

По словам Ирины Фёдоровой, слова иранского дипломата обоснованы, так как Соединённые Штаты подорвали свои позиции как надёжного переговорщика, передаёт RT. США создают ограничения для иностранных компаний, а Ирану необходимы экономические уступки, подчеркнул специалист.

Кроме этого, Фёдорова добавила, что страны Европы не повлияют на решение США по Ирану. «Не думаю, что европейские страны повлияют на решение США, поскольку между ними начинается период серьёзных экономических противоречий», — сообщил эксперт.