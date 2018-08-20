Посольство США в Анкаре обстреляли неизвестные
20 августа 2018, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на понедельник, 20 августа, посольство США в Анкаре обстреляли из автомобиля. Согласно последней информации, злоумышленники оперативно скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.
Очевидцы случившегося рассказывают, что слышали пять выстрелов из проезжавшей мимо здания машины, передает сегодня утром "Свободная пресса". Известно, что стрелявшие находились в легковом автомобиле белого цвета. Отмечается, что все пули попали в будку сотрудников полиции, которые охраняют помещение дипмиссии.
На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители, которые приступили к поиску нарушителей. Как уточняет телеканал Haberturk, ни один человек не пострадал.
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