Посольство США в Анкаре обстреляли неизвестные

В ночь на понедельник, 20 августа, посольство США в Анкаре обстреляли из автомобиля. Согласно последней информации, злоумышленники оперативно скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

Очевидцы случившегося рассказывают, что слышали пять выстрелов из проезжавшей мимо здания машины, передает сегодня утром "Свободная пресса". Известно, что стрелявшие находились в легковом автомобиле белого цвета. Отмечается, что все пули попали в будку сотрудников полиции, которые охраняют помещение дипмиссии.

На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители, которые приступили к поиску нарушителей. Как уточняет телеканал Haberturk, ни один человек не пострадал.