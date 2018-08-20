Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что более двухсот тысяч украинцев уезжают в Россию на заработки, благодаря чему экономика Киева «хоть как-то держится на плаву».

По словам украинского народного избранника, недопустимо прекращение сообщения с Российской Федерацией. Он также подчеркнул, что в случае решения такой инициативы, Киев понесёт значительные потери от остановки транзита. «Будет вот такая развивающаяся мировая экономика, а в центре — Украина, через которую ничего не ходит», - сообщил Рабинович.

По мнению депутата Верховной рады, экономические отношения двух стран должны продолжать развиваться, передают РИА Новости. У нас сегодня торговый оборот растет только с Россией. «У вас задача одна: добить страну, заставить здесь остаться 10-12 миллионов человек и превратить ее в какой-то агропромышленный комплекс с рабами для Запада», - заявил политик.