Из-за тайфуна на востоке Китая погиб ребенок

В китайской восточной провинции Цзянсу из-за тайфуна "Румбия" погиб ребенок. Согласно последней информации местных СМИ, в результате разгула стихии травмы различной степени тяжести получили 9 человек.

Сильнее других пострадали четыре деревни в районе Туншань городского округа Сюйчжоу, где не менее 500 зданий были повреждены, а некоторые и вовсе оказались полностью разрушены. Сильнейший ветер снес крыши домов, оборвал линии электропередачи и повалил рекламные щиты, передает РИА "Новости".

Напомним, тайфун "Румбия" обрушился на восточное побережье Китая еще в минувшую пятницу. К настоящему моменту он все еще бушует в разных провинциях страны.