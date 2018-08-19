Из-за тайфуна на востоке Китая погиб ребенок
19 августа 2018, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]
В китайской восточной провинции Цзянсу из-за тайфуна "Румбия" погиб ребенок. Согласно последней информации местных СМИ, в результате разгула стихии травмы различной степени тяжести получили 9 человек.
Сильнее других пострадали четыре деревни в районе Туншань городского округа Сюйчжоу, где не менее 500 зданий были повреждены, а некоторые и вовсе оказались полностью разрушены. Сильнейший ветер снес крыши домов, оборвал линии электропередачи и повалил рекламные щиты, передает РИА "Новости".
Напомним, тайфун "Румбия" обрушился на восточное побережье Китая еще в минувшую пятницу. К настоящему моменту он все еще бушует в разных провинциях страны.
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