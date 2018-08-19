В казачьем хоре поделились впечатлениями о свадьбе главы МИД Австрии

Артисты Кубанского казачьего хора рассказали, как приятно шокировали гостей своим выступлением на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, куда в качестве гостя был приглашен Владимир Путин.

Свадебная церемония главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера состоялась в субботу 18 августа. Президент России Владимир Путин посетил торжественное мероприятие в качестве гостя. Он подарил молодоженам старинную маслобойку и тульский самовар. Кроме того, российский президент привез с собой на праздник артистов Кубанского казачьего хора. Они исполнили на свадьбе популярные русские и европейские песни.

«По моему субъективному мнению, гости были приятно шокированы нашим выступлением. С самой первой песни Карин Кнайсль вместе с супругом пустились в пляс. Нас такая реакция, конечно, очень вдохновила. А под одну из следующих песен все гости уже кружились в хороводе», - рассказал директор творческого коллектива Анатолий Арефьев.

Артисты, кроме русских песен, исполнили и незапланированные европейские на немецком и на французском языках. Анатолий Арефьев отметил, что на свадебном торжестве царила добрая, благожелательная атмосфера, сообщает РИА Новости.