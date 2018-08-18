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В течение нескольких недель США могут ввести санкции по "Северному потоку-2"
18 августа 2018, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]
По данным издания The Wall Street Journal Соединённые Штаты завершают работу над пакетом санкций против компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток – 2». Как сообщает источник, в течение нескольких недель их могут применить.
Однако администрация Дональда Трампа не приняла окончательного решения относительно указанных рестрикций, передаёт ТАСС.
«По словам официального лица, перед применением санкций осталось лишь решить, вводить ли их только против компаний, которые будут осуществлять прокладку труб в Балтийском море, или расширить их таким образом, чтобы они затрагивали банки и иные фирмы, связанные с финансированием трубопровода», - отмечается в газете.
«Северный поток-2» - проект магистрального газопровода из России в Германию, который будет проходить через Балтийское море.
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