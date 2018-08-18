Климкин раскритиковал украинских школьников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратил внимание на результаты тестирования выпускников школ: "Это же тотальная катастрофа". Как выяснилось, половина школьников не может сокращать дроби.

Как считает Климкин, такие результаты могут привести украинскую систему образования к тому, что страна "окажется нигде". Плохие знания ребята показали не только в математике. Это касается и истории, географии, и даже украинского языка. "Вас это не шокирует?" - написал министр в соцсети.

На пресс-конференции 16 августа директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий сообщил, что почти половина выпускников этого года не справились с заданием сократить дробь на ВНО по математике. Тест по этому предмету вызвал наибольшие трудности.