В Канаде при крушении самолета погибли три человека
18 августа 2018, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]
В результате крушения легкомоторного воздушного судна погибли три человека. Инцидент произошел вблизи деревни Форт-Симпсон, расположенной на Северо-Западных территориях Канады.
Об авиакатастрофе сообщило агентство CBC. В данный момент обстоятельства произошедшего уточняются.
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