Китай выразил протест из-за публикации в США доклада об армии КНР

Власти Китая выразили протест в связи с публикацией в США доклада о вооруженных силах КНР. Доклад о китайской армии опубликован в пятницу, 17 августа, в нем высказано предположение, что Пекин обучает свои вооруженные силы "ударам против США и союзников.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан сделал официальное заявление. Китайский дипломат подчеркнул, что в докладе Пентагона не учитываются реальные факты, делаются абсурдные комментарии относительно оборонного строительства Китая, а также безответственные заявления относительно суверенитета и территориальной целостности КНР.

"Китайская сторона выражает резкий протест в связи с этим", — говорится в заявлении Лу Кана, опубликованном на сайте МИД страны. Во внешнеполитическом ведомстве Китая подчеркнули, что Пекин "твердо придерживается мирного пути развития, а его военная политика носит строго оборонительный характер".

Ли Кан призвал США отбросить мышление "холодной войны" и устаревшую концепцию "игры с нулевой суммой", объективно и рационально оценивать стратегические намерения и оборонное строительство Китая, прекратить публиковать "безответственные доклады", - сообщает РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая призвал власти США реальными действиями содействовать стабильному развитию двусторонних отношений.