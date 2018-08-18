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В сети высмеяли украинскую крылатую ракету, анонсированную Турчиновым
18 августа 2018, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи социальных сетей высмеяли украинскую крылатую ракету, об успешном запуске которой отчитывался секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. В сети выражают сомнения, что на Украине создано современное вооружением, и украинские военнослужащие смогут им пользоваться.
В комментариях к заявлению Турчинова пишут: "Ракета развалилась сразу после старта?", "Уже скоро на Украине, наконец, появится артиллерия. Скоро и до авиации дойдете", "Ракета выполнена из современного сверхпрочного шоколада!", "Двигатель на горилке не пострадал и вернулся на родину", "Видел я полет этой чудо-ракеты в апреле: пролетела метров двести и выпустила парашют", - сообщает РИА Новости.
Турчинов 17 августа заявил, что "во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу, поразив морскую цель на расстоянии 100 километров".
Гглава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадра в конце июня заявил, что в следующем году Киев сможет создать «мощнейшую» противокорабельную крылатую ракету, которая будет способна поражать «любые цели» на расстоянии 280-300 километров.
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