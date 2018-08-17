Климкин прокомментировал визит Путина на свадьбу к главе МИД Австрии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал приглашение российского президента Владимира Путина на бракосочетание главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Что подарит Владимир Путин на свадьбу главе МИД Австрии

«Я светскую жизнь обычно не комментирую. Но если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете «частного» визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку», - заявил Климкин в своем твиттере.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что во время своего последнего визита в Вену Владимир Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, которое с удовольствием принял. В качестве свадебного подарка Владимир Путин привезет ансамбль донских казаков, который исполнит для новобрачных казачьи свадебные песни. Торжество состоится 18 августа в федеральной земле Штирия. В числе приглашенных также канцлер Австрии Себастьян Курц.