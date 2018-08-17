В США решили перенаправить выделенные Сирии средства на другие цели

Госдепартамент США принял решение перенаправить 230 млн долларов стабилизационной помощи, предназначавшиеся для восстановления Сирии, на другие приоритетные цели, сообщила Хезер Науэрт.

«В результате вклада ключевых партнеров по коалиции, собравших 300 млн долларов на цели восстановления САР, госсекретарь США Майк Помпео распорядился перенаправить примерно 230 млн долларов стабилизационной помощи Сирии, выделение которых рассматривалось, на поддержку других ключевых приоритетов внешней политики», - сообщила сегодня официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Правильно: террористов там уже нет, непримиримые боевики ушли, «Белые каски» тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать», - прокомментировала заявление американской стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит RT.