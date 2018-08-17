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Трамп заявил, что уже сделал Америку снова великой
17 августа 2018, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
Критикуя оппонента, усомнившегося в величии страны, президент США Дональд Трамп заявил, что уже сделал Америку снова великой, причем произошло это гораздо быстрей, чем кто-либо мог ожидать.
Таким образом Трамп раскритиковал губернатора штата Нью-Йорк, демократа Эндрю Куомо, выразившего сомнение в истинном величии Америки.
«Ух ты! Серьезный отпор губернатору Эндрю Куомо в ответ на его поистине глупое заявление о том, что Америке не хватает величия. Я уже вновь сделал Америку великой! Просто взгляните на рынки, рабочие места, вооруженные силы – мы устанавливаем рекорды и сделаем еще лучше! Эндрю оплошал! Ошибочка вышла!», - хвастливо заявил Трамп в своем твиттере.
Дональд Трамп также обратил внимание, что высказывание Эндрю Куомо способно принести вред его политической карьере. Нью-йоркский губернатор – не слишком популярный политик, и если у него, судя по его словам, нет намерения сделать Америку великой, то и у избирателей может не найтись причин за него голосовать, высказал свое мнение американский лидер.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что с тех пор как он стал президентом США (это произошло в 2016 году), он уже сделал для своей страны больше, чем кто-либо из всех его предшественников, сообщает РИА Новости.
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