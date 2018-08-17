СМИ: Пентагон потратил более $34 млн на роскошный интерьер самолетов Трампа
17 августа 2018, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны США потратило $34 млн за год на интерьер самолетов главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Речь идет о двух запасных самолетах президента, сообщают СМИ.
В минувший вторник ВВС США заключили с компанией Boeing контракт на сумму в 16 миллионов долларов. Средства пойдут на обновление элементов интерьера, новые ковры и сидения в VIP кабине, также будут произведены покраска и уборка самолета.
Еще около 18 млн уже было израсходовано в прошлом году на интерьер запасного борта президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Defense One.
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