СМИ: Пентагон потратил более $34 млн на роскошный интерьер самолетов Трампа

Министерство обороны США потратило $34 млн за год на интерьер самолетов главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Речь идет о двух запасных самолетах президента, сообщают СМИ. Британские СМИ сравнили самолеты Путина и Трампа

В минувший вторник ВВС США заключили с компанией Boeing контракт на сумму в 16 миллионов долларов. Средства пойдут на обновление элементов интерьера, новые ковры и сидения в VIP кабине, также будут произведены покраска и уборка самолета.

Еще около 18 млн уже было израсходовано в прошлом году на интерьер запасного борта президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Defense One.