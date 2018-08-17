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На Украине заявили об успешных испытаниях крылатой ракеты

17 августа 2018, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине заявили об успешных испытаниях крылатой ракеты
Фото: соцсети

На юге Одесской области Украины состоялись успешные испытания крылатой ракеты украинского производства, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу, поразив морскую цель на расстоянии 100 километров», - заявил Турчинов.

«Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья Украины. Они могут поражать любые морские и наземные цели на дальности до 300 километров, даже в портах их базирования», - рассказал секретарь СНБО Украины.

Александр Турчинов также подчеркнул, что новое мощное высокоточное оружие Украины в случае необходимости может уничтожить вражеские инфраструктурные объекты, например, стратегические мосты и паромные переправы, сообщает RT.

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