На Украине заявили об успешных испытаниях крылатой ракеты

На юге Одесской области Украины состоялись успешные испытания крылатой ракеты украинского производства, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу, поразив морскую цель на расстоянии 100 километров», - заявил Турчинов.

«Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья Украины. Они могут поражать любые морские и наземные цели на дальности до 300 километров, даже в портах их базирования», - рассказал секретарь СНБО Украины.

Александр Турчинов также подчеркнул, что новое мощное высокоточное оружие Украины в случае необходимости может уничтожить вражеские инфраструктурные объекты, например, стратегические мосты и паромные переправы, сообщает RT.