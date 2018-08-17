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В ДНР узнали главную причину «массового бегства» военных из армии Украины
17 августа 2018, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]
В армии Донецкой народной республики озвучили главную причину «массового бегства» военных из Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление на брифинге для представителей прессы сделал спикер ополченцев Даниил Безсонов.
Собеседник журналистов, сославшись на данные опроса, проведенного украинскими специалистами, отметил, что в большинстве случаев силовики увольняются или дезертируют из воюющих в Донбассе ВСУ из-за длительного пребывания в зоне конфликта и связанных с этим обстоятельств - усталости, чрезмерных нагрузок, семейных ссор. Такой ответ дали 59% респондентов. Кроме того, украинцы, покинувшие ряды армии, заявили, что их не удовлетворял размер денежного довольствия, которое они получали.
Ранее в пятницу сообщалось, что российский военкор Семен Пегов назвал опасные последствия «зачистки» Киевом националистических батальонов для ополченцев Донбасса.
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