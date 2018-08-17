ДТП в Турции: погибли приближенные Эрдогана

В Турции произошла автокатастрофа. Как стало известно, автобус, который направлялся на съезд Партии справедливости и развития, попал в аварию по пути из города Ван в Анкару. Эту партию возглавляет Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает НСН, в результате ДТП 5 человек погибли, 18 получили ранения. Съезд состоится 18 августа.