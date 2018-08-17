ДТП в Турции: погибли приближенные Эрдогана
17 августа 2018, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции произошла автокатастрофа. Как стало известно, автобус, который направлялся на съезд Партии справедливости и развития, попал в аварию по пути из города Ван в Анкару. Эту партию возглавляет Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщает НСН, в результате ДТП 5 человек погибли, 18 получили ранения. Съезд состоится 18 августа.
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