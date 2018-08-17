Турция продолжит отвечать на санкции США в рамках правил ВТО

Турция намерена продолжать отвечать на санкции США в рамках правил Всемирной торговой ассоциации. Соответствующую информацию сегодня предоставила министр торговли страны Рухсар Пекджан.

Глава ведомства подчеркнула, что Анкара дала полноценный ответ на ограничения, введенные американской стороной, и планирует делать это в дальнейшем в строгом соответствии со всеми нормами ВТО, передает в пятницу, 17 августа, агентство Anadolu.

Напомним, ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власти Штатов могут ввести новые санкции против Турции, если руководство данной страны не освободит пастора Эндрю Брансона.