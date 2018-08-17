В Перу самолет экстренно сел из-за сообщений о бомбе‍

Пассажирский самолет вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту перуанского города Писко. Причиной посадки стало сообщение о бомбе. Об этом сообщает министерство транспорта и связи Перу. В Якутии из-за отказа двигателя экстренно сел пассажирский самолет

По данным госслужб, в центр контроля полетов Чили поступил анонимный звонок, в котором сообщалось о якобы заложенной бомбе на борту авиасудна. Экипаж самолета принял решение о посадке в международном аэропорту Писко.

Посадка прошла успешно, из салона самолета экстренно провели эвакуацию пассажиров, никто не пострадал. К обследованию авиалайнера приступили взрывотехники.