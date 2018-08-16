Крымские власти высказались о плане Киева ограничить транспортное сообщение с РФ

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский прокомментировал планы Украины, анонсированные украинским министром Владимиром Омельяном, по ограничению транспортного сообщения с Россией. Министр инфраструктуры Украины объявил о подписании исторического документа

Полонский сказал: "Надо просто разобраться, чтобы понять, кому хуже сделает этот господин". "Основной транспортный поток ведь идёт из Украины в Россию, касается прежде всего трудовых мигрантов и тех же отдыхающих, которые приезжают на отдых в Крым", — цитирует РИА Новости Дмитрия Полонского.

Он подчеркнул, что решение Киева никак не скажется на Крыме, но для украинских граждан это репрессивные меры.

Омелян объявил о подписании важного документа, который вводит новые ограничения в транспортное сообщение с Россией.