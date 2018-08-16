Украинский военный озвучил признаки вероятного скорого «штурма Донбасса» ВСУ

Вероятность того, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время пойдут на «штурм Донбасса» очень высока. Об этом в разговоре с журналистами сообщил военнослужащий 24-й бригады ВСУ Роман Карапинка.

Карапинка отметил, что о подготовке киевских подразделений к наступательной операции свидетельствует ряд признаков. По словам молодого человека, это «переоформление» армии, изменение ее тактики и стратегии.

Военный добавил, что «освобождение» Донбасса потребует от личного состава ВСУ высокой квалификации. Далеко не все бойцы пригодны для штурмовых действий, процитировало Романа Карапинку информационное агентство «Новороссия».

Ранее в четверг сообщалось, что хакеры заявили о планах Киева осуществить в Донбассе теракт с использованием отравляющих веществ. Согласно данным кибервзломщиков, украинская сторона намерена возложить ответственность за диверсию на ДНР.