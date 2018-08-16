«В случае наступления Россия захлебнется собственной кровью», - пообещал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Два года назад замминистра считал, что в случае наступления России украинская сторона понесет большие потери. Однако теперь он изменил свое мнение. За прошедшие два года в украинской армии, оснащении и вооружении многое изменилось к лучшему, а общая ситуация в ВСУ не идет ни в какое сравнение с состоянием украинской армии 2014 года.

«Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью», - заявил Грымчак в интервью.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что с 2014 года небоевые потери украинских вооруженных сил составили уже более десяти тысяч человек. Украинский министр обороны Степан Полторак списал их на болезни, несоблюдение мер безопасности и пьянство среди военнослужащих, сообщает РИА Новости.