Вооруженные силы Украины намерены осуществить на востоке страны теракт, в ходе которого будут применены радиоактивные материалы. Такая информация содержится в публикации, выложенной на сайте «КиберБеркута».

В распоряжении хакеров, действующих в составе данной группировки, оказались документы, свидетельствующие о том, что силовики планируют заразить отходами канал «Северский Донец - Донбасс» с последующим обвинением в этом руководства самопровозглашенной ДНР. Согласно прогнозу кибервзломщиков, опасные для жизни вещества будут разнесены на большие расстояния, в результате возникнет угроза заражения ряда территорий, которые получают воду из рек Донбасса. Ради достижения своих политических целей киевские власти готовы принести в жертву здоровье жителей региона, отмечается в опубликованном хакерами материале.