Киев должен был начать военную операцию в Крыму четыре года назад. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал депутат Верховной Рады, бывший командир одного из украинских националистических батальонов Сергей Мельничук.

Парламентарий отметил, что введение в эксплуатацию Крымского моста существенно снизило вероятность возвращения полуострова под контроль киевских властей. Согласно точке зрения Мельничука, процитированного российским интернет-изданием ФАН, Украина должна была развязать военные действия на территории региона в 2014-м, в период, когда шел процесс его воссоединения с РФ.

Накануне сообщалось, что бывший глава украинского Минобороны Анатолий Гриценко рассказал о подготовке к вооруженному конфликту с Россией, которая началась после того, как Виктор Ющенко сменил Леонида Кучму на посту президента страны.