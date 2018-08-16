На Украине призвали разорвать все отношения с Россией

Бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк призвал власти своей страны быть последовательными и прекратить вообще все отношения с Российской Федерацией.

Говоря о возможном прекращении Украиной железнодорожного сообщения с Россией, генерал-майор предложил властям своей страны работать в этом направлении последовательно и прекратить вообще любые отношения со «страной-агрессором».

«Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение – давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ. Оно так и должно быть, если у нас война», - заявил Василий Вовк в интервью.

Кроме того, украинский генерал призвал ограничить денежные переводы между странами, при этом упомянув о возможных последствиях для двух миллионов украинских «заробитчан», работающих в России. Он призвал правительство продумать, как граждане Украины будут возвращаться домой из России, и действовать в этом направлении решительно, прямо и однозначно.

«Или мы продолжаем торговать и общаться с Россией, или полностью закрываем любые отношения со страной-оккупантом», - приводит ультимативное заявление украинского генерала РИА Новости.