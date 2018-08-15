Публицист выявил выгоду Запада от возможного броска подразделений ВСУ на Донбасс

Западные страны могут «благословить» власти Украины на вторжение на территорию народных республик Донбасса. Такую точку зрения на страницах российской прессы озвучил публицист из Киева Владимир Скачко.

По мнению эксперта, обострение ситуации в Донбассе выгодно для Запада. Возобновление полномасштабных боевых действий в регионе еще более ослабит Украину, процитировал Скачко сайт «Новороссия». За рубежом, как полагает публицист, рассчитывают, что работу по восстановлению экономики страны, подорванной войной, возьмет на себя Москва. Это негативным образом скажется на развитии РФ, что отвечает объективным интересам ее западных оппонентов.

Конфликт между Вооруженными силами Украины и ополченцами Донбасса продолжается пятый год. Ранее в среду сообщалось, что сражающаяся против Киева армия ДНР взяла на вооружение приемы войны в Сирии.