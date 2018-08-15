Владимира Путина ждут на свадьбе главы МИД Австрии

Президента РФ Владимира Путина ждут на предстоящем бракосочетании министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера. С таким утверждением в среду выступила газета Kronen Zeitung.

Церемония состоится 18 августа, она пройдет на одном из виноградников земли Штирия. Отмечается, что Владимир Путин может появиться на свадьбе "в качестве неожиданного гостя".

Напомним, на этот же день запланирован международный визит главы российского государства в Германию на встречу с бундесканцлером Ангелой Меркель.