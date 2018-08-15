Сражающиеся против Киева бойцы ДНР взяли на вооружение приемы сирийской войны
15 августа 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы Донецкой народной республики, противостоящие подконтрольным Киеву армейским подразделениям, взяли на вооружение приемы войны в Сирии. Об этом говорится в заметке, опубликованной отечественной прессой.
«Российская газета» пишет, что некоторое время назад в интернете появилось видео, на котором запечатлены учения танкистов самопровозглашенного государства. Изучившие запись эксперты обнаружили на обнародованных кадрах «сирийский вал». Такое название закрепилось за инженерным сооружением, предназначенном для защиты бронетехники и ее скрытого передвижения на поле боя.
В процитированном материале отмечается, что ранее защитники ДНР демонстрировали на маневрах «танковую карусель». Этот прием хорошо зарекомендовал себя во время операций армии арабской республики против экстремистских формирований.
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