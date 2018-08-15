Из-за обрушения моста в Генуе без крыши над головой остались более 600 человек
15 августа 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя без крыши над головой остались более 600 человек. Об этом в среду, 15 августа, сообщили власти североитальянской области Лигурия.
Уточняется, что свои дома пришлось покинуть 632 местным жителям. Дело в том, что здания, в которых они проживают, расположены под выстоявшими конструкциями обрушившегося накануне автодорожного моста или неподалеку от них, передает РИА "Новости".
Все 311 семей к настоящему моменту размещены в помещениях для временного проживания благодаря слаженной работе городских властей.
Напомним, в результате случившегося в минувший вторник погибли не менее 37 человек.
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