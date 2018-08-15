Из-за обрушения моста в Генуе без крыши над головой остались более 600 человек

Из-за обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя без крыши над головой остались более 600 человек. Об этом в среду, 15 августа, сообщили власти североитальянской области Лигурия.

Уточняется, что свои дома пришлось покинуть 632 местным жителям. Дело в том, что здания, в которых они проживают, расположены под выстоявшими конструкциями обрушившегося накануне автодорожного моста или неподалеку от них, передает РИА "Новости".

Все 311 семей к настоящему моменту размещены в помещениях для временного проживания благодаря слаженной работе городских властей.

Напомним, в результате случившегося в минувший вторник погибли не менее 37 человек.