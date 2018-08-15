В Белоруссии вслед за Украиной выдавят российские программы из телеэфира

Правительство Белоруссии намерено выпустить постановление, которое предусматривает увеличение национального телевизионного контента за счет российских программ. Ранее подобные меры были реализованы на Украине.

О планах принять документ несколько дней назад объявил министр информации Александр Карлюкевич. «Независимая газета» пишет, что разработать постановление правительству поручил президент страны Александр Лукашенко. Норма о 30% отечественного контента уже внесена в новую редакцию Закона о СМИ, однако, видимо, в Минске решили, что этого недостаточно, отмечает издание. Эксперты, процитированные газетой, полагают, что Лукашенко решил ограничить влияние российских телеканалов, которые нередко его критикуют.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер упрекнул РФ в недобросовестной конкуренции.