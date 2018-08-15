В Минобороны Греции сообщили о возможности мирного сосуществования с Турцией

Министр обороны Греции Панос Камменос сообщил о возможности мирного сосуществования с Турцией. Соответствующее заявление политик сделал в рамках церемонии встречи военных в аэропорту города Салоники.

По словам Камменоса, отношения Афин и Анкары могут наладиться после того, как из турецкой тюрьмы освободили двух греческих военнослужащих. Как отмечает "Экономика сегодня", глава ведомства добавил, что две страны могут существовать мирно и строить успешное будущее.

Отметим, что Камменос поприветствовал освобожденных офицера и унтер-офицера от имени Вооруженных сил Греции и подчеркнул, что они вели себя как достойные солдаты и не предали знамя.