СМИ: ядерная война может начаться из-за ошибки

В одном из американских изданий появился материал, в котором говорится, что третья мировая война может начаться из-за ошибки. Не исключено, что началом ядерной войны станет внезапный сбой систем.

Как сообщают авторы текста, ранее системы наблюдения за запусками ракет могли отслеживать лишь снаряды с ядерными боеголовками, однако теперь они способны обнаружить любые типы ракет.

Как сообщает "Свободная пресса", ссылаясь на информацию журнала National Interest, если обычную ракету система примет за снаряд с ядерной боеголовкой, то может быть нанесен ответный удар. Это и приведет к началу войны. Проблема заключается в том, что автоматические системы быстро устаревают и начинают допускать промахи, поэтому необходимо постоянно развивать эту сферу.