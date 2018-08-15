Юлия Тимошенко: Украине нужна новая Конституция

На своей официальной странице в Facebook украинский политик Юлия Тимошенко заявила, что действующая Конституция Украины неправильно написана, а также не учитывает интересов жителей страны.

«В Конституции США, принятой в 1787 году, написано: "Мы, народ Соединенных Штатов…" Так же начинается Конституция Франции: "Мы, французский народ…". Но! Только в нашей Конституции 1996 года народу отведены второстепенные роли. "Верховная Рада от имени народа Украины", — говорится там. Чувствуете разницу?», - отметила Тимошенко.

По мнению лидера политической партии «Батькивщина», Конституция позволит народу Киева диктовать властям, что делать, а не наоборот. «Все 27 лет независимости кто-то говорит и делает заявления от имени украинского народа, прикрываясь его статусом, - пишет Юлия Тимошенко. - Нужно подготовить новую народную Конституцию, по которой будет жить страна».