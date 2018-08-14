Путин не охотится на тигров, признал французский телеканал

Журналисты французского телеканала France2 признали, что допустили ошибку в сюжете об отдыхе глав разных государств, выдав рабочую поездку Владимира Путина в Уссурийский заповедник за «охоту на тигров».

Вышедший на днях в эфире телеканала сюжет был посвящен тому, как президенты разных стран проводят свои отпуска. Снимок Владимира Путина с тигром был прокомментирован как «президент России охотится на тигров в Сибири».

Телерепортаж породил дискуссию в соцсетях, в ходе которой выяснилось, что на самом деле вызвавший скандал снимок был сделан 31 августа 2008 года. В это время Владимир Путин находился в рабочей поездке в Уссурийском заповеднике. На снимке президент надевает спутниковый ошейник на тигрицу. После того, как выяснилось истинное происхождение снимка, телеканал признал допущенную ошибку.

«Мы рассказывали о Владимире Путине, который охотится на тигров в Сибири. На самом деле эта фотография была сделана во время экспедиции по наблюдению за дикими тиграми. В комментарий журналиста вкралась ошибка», - цитирует РИА Новости.