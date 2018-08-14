Путин не охотится на тигров, признал французский телеканал
14 августа 2018, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
Журналисты французского телеканала France2 признали, что допустили ошибку в сюжете об отдыхе глав разных государств, выдав рабочую поездку Владимира Путина в Уссурийский заповедник за «охоту на тигров».
Вышедший на днях в эфире телеканала сюжет был посвящен тому, как президенты разных стран проводят свои отпуска. Снимок Владимира Путина с тигром был прокомментирован как «президент России охотится на тигров в Сибири».
Телерепортаж породил дискуссию в соцсетях, в ходе которой выяснилось, что на самом деле вызвавший скандал снимок был сделан 31 августа 2008 года. В это время Владимир Путин находился в рабочей поездке в Уссурийском заповеднике. На снимке президент надевает спутниковый ошейник на тигрицу. После того, как выяснилось истинное происхождение снимка, телеканал признал допущенную ошибку.
«Мы рассказывали о Владимире Путине, который охотится на тигров в Сибири. На самом деле эта фотография была сделана во время экспедиции по наблюдению за дикими тиграми. В комментарий журналиста вкралась ошибка», - цитирует РИА Новости.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес