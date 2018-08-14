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Россия вытесняет США с Ближнего Востока, пишут СМИ
14 августа 2018, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
Россия возвращает утраченные позиции на Ближнем Востоке и с ростом своего влияния может вскоре сменить США в роли главного игрока в этом стратегически важном регионе, отмечают зарубежные СМИ.
Снижение вовлеченности США в политику ближневосточного региона началось еще при Бараке Обаме. При нынешнем американском президенте этот процесс лишь усиливается. Одновременно с этим во всем регионе – от Марокко до Ирана – растет влияние России. Если так пойдет и дальше, то вскоре именно Россия станет ведущим игроком на политической арене Ближнего Востока, пишет National Interest.
Анализируя сложившуюся в регионе обстановку, издание отмечает, что в наращивании своего влияния Россия умело сочетает искусную дипломатию с продажей оружия и технологий. А союзники США в регионе, глядя на действия американских властей, все менее склонны вверять собственную безопасность в американские руки.
Например, Египет стал теснее сотрудничать с Россией после того, как США не поддержали в стране режим Хосни Мубарака. Саудовская Аравия договорилась с Россией о поставках С-400 и сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Перспективы долгосрочного сотрудничества Сирии с Россией также очевидны. Выход США из ядерной сделки по Ирану также подтолкнул Тегеран в сторону Москвы. Турция и целый ряд других ближневосточных стран также развивают сотрудничество с Россией в сфере поставки вооружений. При всем при этом Россия умудряется развивать отношения и с Израилем. И если США ничего не предпримет, то русские останутся на Ближнем Востоке надолго, передает РИА Новости.
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