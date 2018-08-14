Лавров оценил отказ Турции присоединиться к санкциям США против РФ
14 августа 2018, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
Москва высоко ценит отказ Анкары присоединиться к антироссийским санкциям, нарушающим принципы мировой торговли, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров своему турецкому коллеге.
На сегодняшней совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия и Турция проводят независимый курс в сфере внешней политики, и высоко оценил отказ Анкары присоединиться к антироссийским санкциям США. Говоря о санкциях, Лавров подчеркнул, что их введением США наказывают не только своих противников, но и союзников.
«Мы не поддержали санкций в отношении России. Мы сразу сказали, что не присоединимся к санкциям по Ирану. Когда одна страна принимает одностороннее решение, это не значит, что все остальные страны должны к нему присоединяться автоматически. США нужно прекратить эту беспардонность», - заявил, в свою очередь, Мевлют Чавушоглу.
Ранее президент США Дональд Трамп санкционировал повышение пошлин на сталь и алюминий из Турции в два раза. Сегодня конгресс США опубликовал законопроект о введении новых антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.
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